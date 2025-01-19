Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Генпрокуратура подала иск в арбитраж к АО «Петербургский нефтяной терминал»
Генпрокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает РБК.
Суть претензий ведомства не раскрывается, за последние несколько лет Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин, говорится в статье.
Согласно открытой информации, АО «ПНТ» владеют несколько зарегистрированных на Кипре компаний.
На сайте АО «ПНТ» нет информации о возможном судебном разбирательстве. В декабре 2024 года в компании заявляли о попытке рейдерского захвата.