сегодня в 05:20

Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ударил по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничье Курской области, сообщается Telegram-канале Минобороны России.

На видео видно, как летчики наносят удар.

Отмечается, что летчики нанесли удар по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили до 300 боевиков ВСУ в Курской области за сутки. Также были сорваны три попытки прорыва украинских войск на территорию РФ.