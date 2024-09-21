Российские подразделения, которые входят в группировку войск «Север», продолжают наступать в Курской области. Нанесены удары по ряду бригад ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

За сутки были атакованы 41-я, 22-я, 115-я механизированные, 95-я, 82-я десантно-штурмовые, 17-я танковая бригады, 103-я, 112-я, 129-я бригады теробороны и 1-я бригада национальной гвардии ВСУ. Они подверглись атакам неподалеку от Малой Локни, Дарьино, Николо-Дарьино, Любимовки и Плехово в Курской области.

Российские войска сорвали попытки проведения контрударов ВСУ рядом с Любимовкой и Камышевкой. По итогам атак отечественных солдат, противник утратил до 20 боевиков убитыми и ранеными. Также выведены из строя две машины и один бронеавтомобиль.

Также ВКС РФ и артиллеристы сорвали три попытки прорыва украинских войск на территорию России. Атаки отбиты рядом с Медвежьим и населенным пунктом Новый Путь. В ходе неудачных атак противника ликвидированы до 20 боевиков. Выведены из строя инженерная машина заграждения, броне ремонтно-эвакуационный автомобиль и одна машина.

Помимо этого, российские ВКС, артиллеристы и другие подразделения войск атаковали около 10 бригад ВСУ в Сумской области Украины. Атаки совершались рядом с Хотенью, Журавкой, Речками, Руднево и другими населенными пунктами соседней страны.

За день только на курском направлении украинские войска потеряли до 300 боевиков. Также суммарно были выведены из строя шесть бронемашин, шесть артиллерийских систем, пусковая установка, транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS, и другие вооружения противника.

Ранее российские солдаты уничтожили бойцов ВСУ и военную технику в приграничье Курской области. Атаки совершались с использованием БПЛА.