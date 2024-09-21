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Российские десантники с помощью БПЛА уничтожили солдат ВСУ в Курской области

ВС РФ ликвидировали солдат ВСУ и автомобильную технику в приграничных районах Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Цели были ликвидированы подразделениями БПЛА российских десантников. Личный состав и автомобильная техника противника была уничтожена с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров.

Это произошло в приграничных районах Курской области.

Отмечается, что десантники уничтожили несколько сотен солдат ВСУ и десятки единиц боевой техники, отражая нападение противника на приграничные территории РФ в Курской области.

Ранее средства ПВО сбили новый реактивный беспилотник «Паляница» ВСУ в Курской области. БПЛА может развивать скорость 400-500 км/ч.