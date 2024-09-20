Средства ПВО сбили новый реактивный беспилотник «Паляница» ВСУ в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили трехметровый украинский беспилотник у населенного пункта Колодное в Курской области. По предварительной информации, речь идет о новой реактивной ракете-дроне «Паляница», сообщает Mash .

При осмотре специалисты выяснили, что у БПЛА отсутствует обычный винт, а вместо него находится реактивный двигатель. При этом из-за сильно обгоревших обломков установить точную марку беспилотника не удалось. Имеющиеся в настоящее время данные указывают, что это именно украинская «Паляница».

О создании первой в мире реактивной ракете-дроне Украина впервые заявила в августе прошлого года. Размер «Паляницы» составляет 3,5 на 2,5 метров, БПЛА развивает скорость 400-500 км/ч. Дальность полета ракеты-дрона составляет от 400 до 700 км, а вес боевой части — от 100 кг.

Ранее российский президент Владимир Путин анонсировал поставку около 1,4 млн беспилотников в Вооруженные силы РФ в 2024 году.