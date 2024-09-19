Путин анонсировал поставку около 1,4 млн беспилотников в ВС РФ в 2024 году

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Путин заявил о планах нарастить в 10 раз выпуск беспилотников в 2024 году

Российский президент Владимир Путин заявил, что в текущем году в стране планируется в 10 раз увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг глава государства в режиме видео-конференц-связи провел заседание Военно-промышленной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

«Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тыс. беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что также продолжает расширяться линейка беспилотных систем, в том числе создаются безэкипажные катера и роботизированные платформы многоцелевого применения. Большую часть направят военнослужащим, находящимся на линии фронта.

Российский лидер отметил, что массовый выпуск БПЛА налаживают и организации народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Минобороны РФ и «Народный фронт» приложили много усилий для раскрытия потенциала данных компаний.

Путин добавил, что на сегодняшний день продукция народного ОПК практически не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям.

Ранее президент заявил, что российская армия должна быть укомплектована подготовленным и обученным личным составом. Это является ключевой задачей, связанной с укреплением Вооруженных сил РФ.