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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия должна быть укомплектована подготовленным и обученным личным составом. Это является ключевой задачей, связанной с укреплением ВС РФ, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, от квалифицированности личного состава зависит эффективность применения нового вооружения. Как отметил Путин, в первую очередь нужно обратить внимание на качество боевой учебы.

В этом вопросе помогает современная тренажерная база и общая работа Минобороны и субъектов РФ. Также, по словам российского лидера, благодаря тесному взаимодействию федеральных и региональных органов власти задача обеспечения комплектования ВС РФ будет решена.

«В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — добавил Путин.

Он отметил, что в этих целях также был принят указ об установлении штатной численности ВС РФ.

В среду вечером Владимир Путин провел совещание по вопросам развития ВС РФ в условиях СВО. Встреча в формате видеоконференции состоялась в преддверии Дня оружейника.