Путин провел совещание по вопросам развития ВС РФ в условиях СВО
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Президент Владимир Путин в преддверии Дня оружейника провел совещание по вопросам развития ВС РФ в условиях спецоперации, сообщается на сайте Кремля.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В ходе встречи глава государства обсудил вопросы, связанные с укреплением и повышением боеготовности российской армии на фоне СВО.
«Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота», - отметил Путин.
Он добавил, что речь идет как о модернизации и улучшении характеристик вооружения, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов.
Во втором случае учитывается опыт, полученный российскими солдатами в ходе СВО. Его тщательно изучают в конструкторских бюро и специализированных НИИ.
Ранее Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 130 человек. Среди них 1 500 000 — военнослужащие.