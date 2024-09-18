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Путин провел совещание по вопросам развития ВС РФ в условиях СВО

Президент Владимир Путин в преддверии Дня оружейника провел совещание по вопросам развития ВС РФ в условиях спецоперации, сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В ходе встречи глава государства обсудил вопросы, связанные с укреплением и повышением боеготовности российской армии на фоне СВО.

«Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота», - отметил Путин.

Он добавил, что речь идет как о модернизации и улучшении характеристик вооружения, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов.

Во втором случае учитывается опыт, полученный российскими солдатами в ходе СВО. Его тщательно изучают в конструкторских бюро и специализированных НИИ.

Ранее Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 130 человек. Среди них 1 500 000 — военнослужащие.