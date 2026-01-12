Студия «Парус» из Богородского округа заняла третье место на конкурсе в Бресте

Воспитанницы хореографической студии «Парус» из Богородского округа завоевали бронзу на III международном хореографическом конкурсе «Мяцелiца 2026» в Бресте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 6 по 9 января в Бресте, Республика Беларусь, прошел III Международный хореографический конкурс «Мяцелiца 2026». Воспитанницы студии «Парус» из сельского дома культуры «Ямкино» заняли третье место в общем зачете, выступив среди сильных коллективов из Беларуси и России.

Конкурс проходил в один тур в очном формате. В нем участвовали студии из Минска, Бреста, Гродно, а также из Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Рыбинска и Костромы. Жюри отметило высокий уровень мастерства всех участников.

Коллектив «Парус» продемонстрировал артистизм, слаженность и техничность исполнения. Победный кубок стал результатом упорной работы художественного руководителя Натальи Любашиной, педагогов и самих артистов. Для студии участие в таком крупном международном форуме стало важным этапом развития.

В рамках конкурса прошли гала-концерт победителей и мастер-классы по современному, народному и классическому танцу. Поездка в Брест оставила у участников яркие впечатления и позволила обменяться опытом с другими коллективами.

