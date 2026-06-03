Максима Галкина* обвинили в финансировании ВСУ из-за концерта Сердючки

Юморист Максим Галкин* посетил на Кипре концерт Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко), которая отправляет деньги с гастролей украинской армии, сообщает SHOT .

Выступлением в Лимассоле Данилко закрывал весеннее гастрольное турне по Европе. Билеты на его кипрский концерт стоили от 85 евро (7230 рублей) до 100 евро (8500 рублей). Солд-аута не случилось, но на площадке в исторической винодельне, где прошло выступление, собралось немало зрителей с флагами Украины.

Там же заметили и Галкина*. Он сидел за отдельным столиком в VIP-зоне. По словам очевидцев, во время некоторых песен юморист даже не смотрел на сцену, а что-то листал в телефоне.

Концерт завершился тем, что Сердючка сняла свою звезду с головы, чтобы загадать желание, а в конце добавила нацистский лозунг «Слава Украине»*. При этом говорила она на русском языке.

* Лозунг признан экстремистским и внесен в соответствующий перечень в РФ.

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