Бастрыкин потребовал отчет по делу о жилье сироты в Прокопьевске

По данным СК России, история длится с 2005 года. Тогда у 10-летней Анастасии сгорел дом, после чего семью с матерью-инвалидом поставили в очередь на жилье. За прошедшие годы женщине, по ее словам, предлагали только временные аварийные помещения, которые вскоре сносили.

Анастасия заявила, что после обращения в Следственный комитет столкнулась с давлением со стороны местных властей.

«Вчера чиновники Прокопьевска официально предложили мне сдать 3 моих детей в детский дом и приют! Они заявили, что на ул. Клинической жить опасно, а взамен принудительно выселяют нас в жуткий, полностью разрушенный маневренный фонд — это осыпающийся барак со сквозными дырами в стенах», — заявляет Анастасия.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил кузбасским коллегам представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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