В Новокузнецке полиция задержала голого мужчину в подъезде

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Суд назначил жителю Новокузнецка сутки ареста за голые прогулки в подъезде

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности 46-летнего мужчину, который в состоянии опьянения ходил голым по подъезду жилого дома. Суд назначил ему одни сутки административного ареста, сообщает Сiбдепо .

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. Мужчина разгуливал по подъезду без одежды, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции Кузбасса сообщили, что о случившемся узнали во время мониторинга социальных сетей. Официальных заявлений от жильцов в дежурную часть не поступало. Сотрудники УМВД установили личность нарушителя и провели проверку.

46-летний горожанин объяснил свои действия тем, что был пьян и не контролировал поведение.

Участковый уполномоченный составил протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд рассмотрел материалы дела и назначил мужчине наказание в виде одних суток административного ареста.

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