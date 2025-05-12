Столичный суд заочно арестовал экс-президента «Башнефти» Хорошавцева
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Московский суд избрал меру пресечения в отношении бывшего президента «Башнефти» Виктора Хорошавцева, которого обвиняют в мошенническом хищении, сообщает «Интерфакс».
Заседание прошло 29 марта. Мужчину заочно заключили под стражу.
Хорошавцева обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он также был объявлен в розыск.
В прошлом году предприниматель был упомянут в деле, возбужденном против совладельцев инвестгруппы «Русские фонды». Оно связано с хищениями денежных средств НПФ.
Ранее стало известно, что по делу о воровстве денег у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человек. Среди них оказались и пять полицейских.