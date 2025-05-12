Столичный суд заочно арестовал экс-президента «Башнефти» Хорошавцева

Московский суд избрал меру пресечения в отношении бывшего президента «Башнефти» Виктора Хорошавцева, которого обвиняют в мошенническом хищении, сообщает «Интерфакс».

Заседание прошло 29 марта. Мужчину заочно заключили под стражу.

Хорошавцева обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он также был объявлен в розыск.

В прошлом году предприниматель был упомянут в деле, возбужденном против совладельцев инвестгруппы «Русские фонды». Оно связано с хищениями денежных средств НПФ.

Ранее стало известно, что по делу о воровстве денег у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человек. Среди них оказались и пять полицейских.