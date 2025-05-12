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По делу о воровстве денег у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 фигуранта

В рамках уголовного дела, открытого из-за обмана участников СВО таксистами в аэропорту Шереметьево в Подмосковье, под арест отправили 23 фигуранта. Среди них оказались и пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Уголовное дело открыто по двум статьям УК РФ — 158 («Кража») и 159 («Мошенничество»). Еще фигурантов обвиняют по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

По одной из версий, двое сотрудников ППС ЛУ МВД России в аэропорту могли помогать таксистам искать потенциальных жертв. Третий правоохранитель, который был оперуполномоченным полицейским в воздушной гавани, в дальнейшем отказывал открывать уголовные дела.

Сотрудники следствия уверены, что фигуранты состояли в одном преступном сообществе. Дело расследуют и дальше.

Члены группы подбирали участников спецоперации в аэропорту. Сначала таксисты предлагали поездку за обычную сумму. Но к концу пути стоимость вырастала в пределах от 2 до 90 тыс. рублей.

Деньги принимали через переводы или банковский терминал. Если солдат отказывался, ему угрожали насилием.