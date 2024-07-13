Стало известно, сколько мигрантов выслали из России за нарушение законов в 2024 г

МВД: 65 тыс мигрантов выслали из РФ за нарушение законов в 2024 году

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что с начала текущего года правоохранительные органы депортировали 65 тыс. мигрантов в связи с нарушением российского законодательства, сообщает «Петербургский дневник» .

Она подчеркнула, что за последние 6 месяцев удалось снизить число преступлений со стороны иностранных граждан на 6,4%.

«Сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 18%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 8,5%, грабежей — на 30%», — отметила Волк.

Ранее стало известно, что Совбез РФ поручил МВД и другим ведомствам дать предложения по новому закону на тему мигрантов. Так, их просят рассмотреть вопрос запрета въезда в РФ семей нетрудоустроенных мигрантов.