Стало известно, почему пользователи не могут войти в нашумевший чат-бот DeepSeek

Новые пользователи не могут зарегистрироваться в нашумевшем чат-боте DeepSeek

Новые пользователи китайского чат-бота DeepSeek могут столкнуться с временными проблемами при регистрации на портале, говорится на сайте приложения. Нейросеть, которую называют сенсацией в мире ИИ, подверглась «масштабным вредоносным атакам».

«Из-за масштабных вредоносных атак на сервисы DeepSeek регистрация может быть занята. Пожалуйста, подождите и повторите попытку», — предупредили на официальном сайте.

Утверждается, что авторизованные пользователи могут пользоваться нейросетью в обычном режиме.

На днях китайский разработчик DeepSeek презентовал обновленную модель искусственного интеллекта. Затраты на разработку DeepSeek были намного меньше, чем у американских конкурентов, в том числе у ChatGPT.

Из-за релиза китайского чат-бота богатейшие люди планеты обеднели на 108 млрд долларов. Кроме того, компания Nvidia, производящая чипы для ИИ, потеряла свыше 600 млрд долларов, а ее акции обрушились на 17,8%.

Президент США Дональд Трамп также призвал американскую индустрию ИИ «проснуться» после выпуска DeepSeek.

