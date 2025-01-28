Богатейшие люди мира потеряли 108 млрд долларов из китайского чат-бота DeepSeek

По информации Bloomberg, 27 января состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на 108 млрд долларов. Это произошло из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха китайского бесплатного чат-бота DeepSeek-R1, сообщает РБК .

Больше всего ситуация отразилась на исполнительном директоре известной компании по производству чипов Nvidia Дженсене Хуанге — его состояние сократилось более чем на 20 млрд долларов. Nvidia потеряла звание «самой дорогой компании в мире» и подешевела сразу на 600 млрд долларов.

Соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял даже больше Хаунге — 22,6 млрд долларов, однако потери составили всего 12% от его состояния. Основатель Dell Майкл Делл лишился 13 млрд долларов, а создатель Binance Чанпэн Чжао — чуть более 12 млрд долларов.

Китайская компания DeepSeek представила обновленную версию искусственного интеллекта, которая может стать главным конкурентом ChatGPT от OpenAI. При этом на разработку китайцы потратили намного меньше, чем их коллеги из США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выпуск китайского ИИ DeepSeek должен послужить пробуждающим звонком для индустрии Соединенных Штатов. Он добавил, что считает позитивным удешевление и ускорение искусственного интеллекта.