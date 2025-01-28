Трамп призвал американскую индустрию ИИ проснуться

«Выпуск китайской компанией ИИ DeepSeek должен стать звонком будильника для нашей индустрии, чтобы мы были сосредоточены на конкуренции для победы», — отметил он.

Президент США добавил, что считает позитивным удешевление и ускорение искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в США создадут компанию искусственного интеллекта StarGate, сообщил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. В проект инвестируют компании OpenAI, Softbank и Oracle. Это принесет стране около 100 тысяч рабочих мест.