Трамп призвал американскую индустрию ИИ проснуться
Президент США Дональд Трамп заявил, что выпуск китайского ИИ DeepSeek должен послужить пробуждающим звонком для индустрии Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
«Выпуск китайской компанией ИИ DeepSeek должен стать звонком будильника для нашей индустрии, чтобы мы были сосредоточены на конкуренции для победы», — отметил он.
Президент США добавил, что считает позитивным удешевление и ускорение искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что в США создадут компанию искусственного интеллекта StarGate, сообщил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. В проект инвестируют компании OpenAI, Softbank и Oracle. Это принесет стране около 100 тысяч рабочих мест.