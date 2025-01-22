Трамп объявил о создании в США компании StarGate

В США создадут компанию искусственного интеллекта StarGate, сообщил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

В проект инвестируют компании OpenAI, Softbank и Oracle. Это принесет стране около 100 тысяч рабочих мест.

"Вместе эти лидирующие в мире технологические гиганты объявляют о создании StarGate. Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем. Новая американская компания, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США", - сказал Трамп в Белом доме.

Дата-центры построят в Техасе, сказано в сообщении газеты «Известия».

Ранее сообщалось о тяжелом положении бюджетной политики США, которая, по оценке специалистов, "вышла из-под контроля".