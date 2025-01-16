Бессент: США столкнулись с рекордным уровнем дефицита бюджета

Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент обеспокоен рекордным уровнем бюджетного дефицита. Он считает, что текущее состояние американской финансовой политики «вышло из-под контроля», сообщает РИА Новости .

По словам Бессента, в данный момент федеральные расходы правительства США демонстрируют беспрецедентный уровень в условиях мирного времени. Они составляют 24-25% ВВП.

Исторически этот показатель держался на гораздо меньшем уровне: доходы федерального правительства составляли около 17-17,5% от ВВП, а расходы были чуть выше, создавая дефицит в 3,5%, который вполне управлялся.

Как уточняет политик, сейчас бюджетный дефицит находится на уровне 6,8-7% от ВВП. Бессента беспокоят возможные последствия подобного. Он считает, что состояние финансовой политики США надо контролировать лучше.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора Бессента на пост министра финансов. Республиканец отметил, что его соратник пользуется большим уважением как специалист в области геополитики и экономики.