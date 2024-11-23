Бессент может сменить Йеллен на посту министра финансов США

«Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.

Ранее Трамп номинировал ряд своих сторонников на важные должности в американской администрации. Это посты постоянного представителя при НАТО, министра образования, пресс-секретаря Белого дома, главы энергетической комиссии, министра обороны, глав ряда ведомств.