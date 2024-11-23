Бессент может сменить Йеллен на посту министра финансов США
Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США.
«Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.
Ранее Трамп номинировал ряд своих сторонников на важные должности в американской администрации. Это посты постоянного представителя при НАТО, министра образования, пресс-секретаря Белого дома, главы энергетической комиссии, министра обороны, глав ряда ведомств.