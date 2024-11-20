Трамп выбрал для должности постпреда при НАТО экс-генпрокурора США Уитакера

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Избранный президент США Дональд Трамп 20 ноября заявил, что на должность постоянного представителя при НАТО выбрал бывшего американского генпрокурора Мэтью Уитакера, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

«Трамп заявил в среду, что выбрал бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакера на должность посла США при Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении иностранного издания.

Ранее Трамп уже сделал несколько предложений по вступлению на высокопоставленные должности определенным лицам. Например, бывшей чиновнице в сфере бизнеса 75-летней Линде Макмэон он предложил стать главой министерства образования США.

Губернатор Северной Дакоты Даг Бургум решением Трампа при его новом президентском сроке займется развитием американской энергетики.