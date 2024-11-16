Трамп назначил миллионера «царем энергии» в США

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на должность министра внутренних дел и главы Национального совета по энергетике, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Бургум дважды побеждал на губернаторских выборах в Северной Дакоте. До государственной службы он занимался ИТ-бизнесом и обладает состоянием в 100 млн долларов.

«Царь энергии» — новая должность в американской администрации. Ее обладатель также возглавляет новый Национальный совет США по энергетике и министерство внутренних дел, которые регулирует всю энергетическую политику Вашингтона.

Ранее Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома.