Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома

сегодня в 02:49

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Ливитт возглавляла пресс-службу Трампа во время его предвыборной кампании.

"Сегодня 45-й и 47-й президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарем Белого дома станет Каролин Левитт. Каролин была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", - говорится в заявлении.

Ранее РИАМО рассказало о назначениях Трампа в новый состав американской администрации.