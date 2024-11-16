Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома
Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома
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Избранный президент США Дональд Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома, сообщает RT со ссылкой на CNN.
Ливитт возглавляла пресс-службу Трампа во время его предвыборной кампании.
"Сегодня 45-й и 47-й президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарем Белого дома станет Каролин Левитт. Каролин была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", - говорится в заявлении.
Ранее РИАМО рассказало о назначениях Трампа в новый состав американской администрации.