Трамп предложил Линде Макмэон возглавить министерство образования США
Экс-чиновницу сферы бизнеса предложили на пост министра образования США
Избранный американский президент Дональд Трамп номинировал на должность министра образования Линду Макмэон, сообщает ТАСС.
Макмэон 75 лет. Она училась в Университете Восточной Каролины. Работала в бизнес-структурах. С 2017 по 2019 год руководила Администрацией малого бизнеса США.
Во время предвыборной компании Трампа в 2024 году она возглавила комитет политических действий «Америка прежде всего».
Ранее Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома.
РИАМО рассказало о назначениях Трампа в новый состав американской администрации.