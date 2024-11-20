Трамп предложил Линде Макмэон возглавить министерство образования США

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Макмэон 75 лет. Она училась в Университете Восточной Каролины. Работала в бизнес-структурах. С 2017 по 2019 год руководила Администрацией малого бизнеса США.

Во время предвыборной компании Трампа в 2024 году она возглавила комитет политических действий «Америка прежде всего».

Ранее Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома.

РИАМО рассказало о назначениях Трампа в новый состав американской администрации.