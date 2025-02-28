Стало известно о возможности забрать накопительную часть пенсии в России

Эксперт: забрать накопительную пенсию можно с 55 лет женщинам, с 60 лет мужчинам

Забрать накопительную пенсию в России можно с 55 лет женщинам, с 60 лет мужчинам, сообщила профессор РУДН Лариса Сорокина.

Накопительная часть пенсии сформировалась в 2002–2013 годы. В это время работодатели в соответствии с действующим законодательством отчисляли в пенсионные фонды часть заработка своих сотрудников.

Данная норма касалась и индивидуальных предпринимателей.

Поэтому мужчины могут получить накопленные средства в 60 лет, а женщины — в 55, уточнила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Ранее специалист разъяснил, почему размер пенсий в марте будет отличаться от объема выплаты в феврале 2025 года. Также в материале РИАМО сообщалось, как избежать ошибок при формировании пенсионных накоплений.