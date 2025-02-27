Российские пенсии изменятся в марте

Российские пенсионеры получат уменьшенные выплаты в марте, так как в феврале им выплатили индексированные пенсии, сообщает РИА Новости .

«За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет», — указал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он уточнил, что дополнительные выплаты в феврале связаны с инфляционными компенсациями.

При этом военные пенсии будут в марте дополнительно будут увеличены на 4,4%.

Ранее в материале РИАМО были перечислены основные законодательные изменения, вступившие в силу с 1 марта 2025 года.