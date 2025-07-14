В Пушкинском капитально ремонтируют 5 образовательных учреждений и 2 автодороги

Ключевыми темами прошедшего сегодня, 14 июля, совещания под руководством Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стали: подготовка к новому учебному году и ремонт автодорог, передает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.

«Все образовательные комплексы округа готовим к новому учебному году — ремонтируем входные группы, классы, пищеблоки, кровлю и запасные выходы. Кроме того, в рамках реализации региональной программы в пяти образовательных учреждениях ведется капремонт. Обновляются три школьных здания и два дошкольных отделения. Проектная мощность учреждений рассчитана на 2 800 человек», — рассказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В текущем году в мкр Новое Пушкино по инвестпроекту завершается строительство корпуса № 6 МБОУ «Образовательный комплекс № 11», рассчитанного на 1050 учеников. Все работы планируют завершить к 1 сентября, чтобы юные жители Пушкинского встретили новый учебный год в современных и комфортных зданиях.

Особое внимание уделяется кадровому вопросу. Для поддержки педагогов в Пушкинском предусмотрен комплекс мер социальной помощи. Молодые специалисты получают единовременные выплаты, все педагоги имеют приоритетное право на устройство своих детей в местные дошкольные учреждения. Кроме того, предусмотрены льготы на допобразование. Для тех, кто не имеет собственного жилья в Московской области, предусмотрена компенсация арендной платы. Эта мера оказалась востребованной — ею уже воспользовались 149 педагогов.

Из нововведений — с 1 сентября в школьных столовых региона вводятся новые позиции на завтрак и обед. В меню появятся блинчики, хлопья с молоком, круассаны и куриный шницель.

Что касается дорожного хозяйства. В Пушкинском в этом году идут масштабные работы по обновлению дорожного покрытия общей площадью более 101 тыс. кв. м. После завершения ремонта каждая дорога проходит обязательную экспертизу. Это позволяет убедиться в качестве выполненных работ. Пушкинский входит в число лидеров среди муниципалитетов по качеству дорожного ремонта за счет своевременности выполнения работ и, что самое главное, качество дорог не вызывает нареканий у экспертов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.