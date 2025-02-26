Копи деньги смолоду: экономист рассказал о планировании пенсии

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин заявил, что при планировании пенсии важно не допускать нескольких ошибок: не стоит работать на неофициальной работе, отказываться от накоплений. Еще надо постараться верно оценить свою продолжительность жизни, сообщает Газета.ru .

«Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста», — сказал эксперт.

По его словам, в такой ситуации человек может потерять не менее 796 тыс. рублей, если брать в расчет минимальную пенсию по старости по данным 2025 года.

Кроме того, Балынин посоветовал с 18 лет следовать правилу 1-7-25, откладывая по 1% с каждого получаемого дохода и по 7% на краткосрочные и среднесрочные финансовые цели, например, покупку жилья или непредвиденные расходы.