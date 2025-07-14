В Сергиево-Посадском округе улучшают системы горячего водоснабжения

Жители поселка Ситники взамен дизельной получили новую газовую котельную. Теперь нужно решить вопрос перевода домов на новую схему работы сетей центрального отопления и горячего водоснабжения — перейти от открытой схемы на закрытую, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Ранее, когда центральное отопление подавала старая дизельная котельная, горячая вода в поселке была сезонной, то есть подавалась только вместе с центральным отоплением. Летом жители многоквартирных домов горячую воду нагревали с помощью личных бойлеров.

Для перехода на круглогодичную систему подачи ГВС, необходимо осуществить установку узлов регулирования на каждом многоквартирном доме, либо дополнить новую котельную блоком оборудования для производства горячей воды, либо оборудовать дома для производства ГВС в самих домах.

Все способы имеют как преимущества, так и недостатки. Для того чтобы найти оптимальное решение, на место выехали представители Министерства энергетики Московской области, администрации Сергиево-Посадского округа, МУП «Водоканал», Газпромтеплоэнерго МО, Фонда капитального ремонта Московской области и управляющей компании «Аванжилград».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.