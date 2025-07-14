Мытищинские разработчики «умных» детских площадок на форуме архитекторов. О внедрении современных «умных» детских площадок в городское пространство рассказали представители компании «Лебер» на архитектурном форуме, посвященном теме «Город как сценарий», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках форума компания не только продемонстрировала свой ассортимент, но и поделилась комплексным подходом к созданию игровых зон, органично вписанных в окружающий ландшафт.

По словам руководителя отдела проектирования компании Евгения Серова, ключевая цель проекта заключается в производстве продукции, которая полностью соответствует этим идеям и концепциям, превращая игру на детских площадках в естественную и гармоничную часть городской среды.

Форум, объединивший специалистов в области архитектуры, урбанистики и кино, предоставил компаниям возможность не только установить долгосрочные партнерские отношения, но и получить ценные отзывы о своих разработках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.