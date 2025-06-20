Стало известно, когда реклама в Instagram* и Facebook* станет незаконной в РФ

Депутат Немкин: реклама в Instagram* и Facebook* станет незаконной с 1 сентября

Россиянам нельзя будет размещать рекламу в Instagram* и Facebook* с 1 сентября текущего года. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, сообщает URA.RU .

По его словам, власти ранее предприняли комплекс мер по поводу размещения рекламы на запрещенных площадках: ввели обязательную маркировку, ЕРИР. Также 3% отчислений от доходов цифровых площадок идут на поддержку отечественных решений.

В дополнение к этому за размещение рекламы в Instagram* и Facebook* с 1 сентября вводится административная ответственность, отметил парламентарий во время сессии на ПМЭФ. Штрафы будут получать и блогеры, и бренды, и агентства.

Немкин также затронул тему нативной рекламы и рекламы «по бартеру» в Telegram.

«Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это „серая“ зона», — сказал депутат.

Ранее в Роскомнадзоре отметили, что оснований для разблокировки Instagram* в России нет.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.