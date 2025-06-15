Роскомнадзор: оснований для разблокировки Instagram* в России нет

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для снятия ограничений с соцсети Instagram* в РФ, сообщает ТАСС .

«Оснований для снятия ограничений нет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее от пользователей со всей страны стали появляться сообщения о том, что Instagram* начал снова загружаться свободно. Контент подгружался как через мобильный интернет, так и с помощью Wi-Fi.

Аналогичная информация также стала появляться касаемо работы в России YouTube.

*Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.