Instagram* заработал без ограничений у части пользователей в РФ
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Некоторые россияне заметили, что соцсеть Instagram* работает в стране уже три дня без ограничений, сообщает «Лента.ру».
Соцсеть подключается не только с мобильного интернета, но и с Wi-Fi.
При этом у части пользователей она по-прежнему недоступна.
Ранее СМИ писали, что российские блогеры планируют повысить стоимость рекламы в соцсетях, цены могут вырасти в 2 раза. Это решение связано с принятием Госдумой закона о запрете рекламы в Instagram* и Facebook*.
*Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.