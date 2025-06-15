сегодня в 17:50

Instagram* заработал без ограничений у части пользователей в РФ

Некоторые россияне заметили, что соцсеть Instagram* работает в стране уже три дня без ограничений, сообщает «Лента.ру» .

Соцсеть подключается не только с мобильного интернета, но и с Wi-Fi.

При этом у части пользователей она по-прежнему недоступна.

Ранее СМИ писали, что российские блогеры планируют повысить стоимость рекламы в соцсетях, цены могут вырасти в 2 раза. Это решение связано с принятием Госдумой закона о запрете рекламы в Instagram* и Facebook*.

*Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.