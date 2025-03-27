Российские блогеры могут потерять 2 млрд руб из-за запрета рекламы в Instagram*

Российские блогеры планируют значительно повысить стоимость рекламы в социальных сетях, цены могут вырасти вдвое. Это решение связано с принятием Госдумой закона о запрете рекламы в Instagram* и Facebook*, сообщает SHOT .

По предварительным подсчетам ассоциации блогеров и агентств, из-за нововведения 20 самых популярных инфлюенсеров рискуют потерять в общем 2 млрд рублей — через Instagram* они зарабатывали круглые суммы.

Например, Ксения Бородина с 20 млн подписчиков в 2024 году заработала около 30 млн рублей, размещая рекламу в этой соцсети. Цена одной ее сториз — примерно 600 тыс. рублей, а публикации в ленте — 1,5 млн рублей. У ее бойфренда Николая Сердюкова 1 млн подписчиков, в феврале рекламные интеграции принесли ему 3 млн рублей.

Блогерша Карина Каспарянц с 2 млн подписчиков заработала за год в Instagram* 23 млн рублей, бизнесвумен Оксана Самойлова с 16,6 млн подписчиков — 19 млн рублей, а певица Мари Краймбрери с 1,5 млн подписчиков — 8 млн рублей.

В блогерской среде сейчас царит неопределенность. Одни планируют компенсировать потери за счет повышения цен на рекламу в других соцсетях, другие рассматривают создание платных курсов и закрытых каналов. Некоторые надеются на более мягкие, нативные форматы рекламы, но это может привести к дополнительным сложностям с соблюдением закона.

Нарушителям грозят штрафы: 2,5 тыс. рублей — для физлиц, 20 тыс. рублей — для должностных лиц и до 500 тыс. рублей — для компаний. Закон вступит в силу с 1 сентября, и блогерам придется срочно адаптироваться к новым условиям.

*Обе площадки входят в корпорацию Meta*, признаны экстремистскими и запрещены в РФ.