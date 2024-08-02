Стало известно, какими автомобилями владел задержанный сенатор Савельев

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В собственности у задержанного сенатора Савельева в 2020 г были только «Жигули»

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, которого задержали по подозрению в подготовке к убийству, по состоянию на 2020 год владел лишь автомобилем «Жигули». При этом его супруге принадлежали элитный внедорожник Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC, сообщает РИА Новости .

Согласно документам, до 2020 года сенатор владел немецкими автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57.

По официальным данным, за 2017 год Савельев заработал более 167 млн рублей. У него в собственности есть 2 земельных участка, 6 помещений, а также дом в Англии. Сенатор неоднократно тратил миллионы рублей на организацию семейных торжеств.

В пятницу сенатора Савельева задержали прямо на выходе с заседания Совфеда. Он стал фигурантом дела об организации приготовления к убийству. Генпрокурор Игорь Краснов попросил снять с сенатора неприкосновенность.

В отношении Дмитрия Савельева следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).