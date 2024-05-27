Стало известно, как звезда вечеринки Ивлеевой VACIO смог сбежать из России

Рэпер VACIO смог сбежать из России через Армению с помощью «третьих лиц»

Рэпер Николай Васильев, известный как VACIO, смог сбежать из России через Армению. В побеге ему помогли третьи лица. Теперь артист планирует отказаться от гражданства родной страны, сообщает SHOT .

После скандальной «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой рэпер согласился служить в армии. Он даже прошел курс подготовки к службе, но в какой-то момент понял, что военное дело — не его. Артист надеется и дальше заниматься музыкой.

Тогда VACIO принял решение отказаться от гражданства и бежать из страны в Армению, а оттуда — в США. Рэпер остался должен крупную сумму лейблу Rocket Records, который в одностороннем порядке разорвал с музыкантом договор.

О побеге VACIO из России стало известно в середине мая. Артист получил повестку и должен был 15 мая явиться в военкомат, но этого не случилось.

За «голую вечеринку» Ивлеевой Васильев отсидел 25 суток, в том числе встретил Новый год в спецприемнике. Несколько месяцев VACIO обещал, что отправится служить в ВДВ.