Рэпер Vacio сбежал из России в США после получения повестки в военкомат

Подруга рэпера Vacio с псевдонимом «Я» (Яна Джалю) сообщила поклонникам о побеге музыканта, который 15 мая 2024 года должен был явиться в один из российских военкоматов, сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка считает, что Николай Васильев, известный как рэпер Vacio, мог из России уехать в Соединенные Штаты Америки. Об этом она и сообщила поклонникам.

«И вот еще один человек, прошитый американской мечтой свалил! Одержимый мыслью, что все должно получаться легко и само собой в абсолютной свободе, на расслабленном вайбе. Самообман», — написала она.

По ее словам, артист не предупредил ее об отъезде, и об этом она узнала от его близких друзей.

Васильева за последние полгода дважды арестовывали за административные нарушения. После «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой его признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных ценностей. Тогда его арестовали на 15 суток и назначили штраф в 200 тысяч рублей.

В январе 2024 года его снова арестовали, но уже на 10 суток. К службе он пригоден и должен был быть призван как срочник в мае 2024 года.