Стало известно, где находится Олег Чемезов после госпитализации во время допроса

Днем 29 сентября в Сети распространилась информация о задержании бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, которого заподозрили в мошенничестве. Во время допроса ему стало плохо, мужчину пришлось госпитализировать, но после его вернули в изолятор, об этом рассказала адвокат Мария Кириллова, сообщает ТАСС .

Чемезова задержали из-за подозрений в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве. Во время допроса чиновнику стало плохо, стражи порядка позволили медикам госпитализировать его. Однако после оказания необходимой медицинской помощи подозреваемого вернули в следственный изолятор. Информацию об этом подтвердила адвокат Кириллова.

«Да, все так», — сказала Кириллова, отвечая на вопрос, увезли ли Чемезова в изолятор после больницы.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова с занимаемого поста 25 сентября 2025 года. Позднее чиновника вызвали в полицию по повестке, мужчина пришел в отдел и был задержан.

