Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали прямо с допроса

У Чемезова во время допроса сильно заболел живот. По словам защиты, у бывшего чиновника есть нужные медицинские документы, которые подтверждают наличие проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Чемезова задержали в отделе полиции. Туда бывший чиновник явился по повестке. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве, которое было совершено группой лиц в особо крупном размере или повлекло лишение права гражданина на жилое помещение.

Чемезов может оказаться причастен к разработке и воплощению в жизнь схемы, в соответствии с которой власти Свердловской области предоставляли субсидии компании «ОТСК». Показания против экс-вице-губернатора мог дать бывший министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Чемезов отправился в отставку 25 сентября.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.