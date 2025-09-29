Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали прямо с допроса
Фото - © Телеграм-канал Baza
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова срочно госпитализировали прямо с допроса. Его подозревают в мошенничестве, сообщает Baza.
У Чемезова во время допроса сильно заболел живот. По словам защиты, у бывшего чиновника есть нужные медицинские документы, которые подтверждают наличие проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что Чемезова задержали в отделе полиции. Туда бывший чиновник явился по повестке. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве, которое было совершено группой лиц в особо крупном размере или повлекло лишение права гражданина на жилое помещение.
Чемезов может оказаться причастен к разработке и воплощению в жизнь схемы, в соответствии с которой власти Свердловской области предоставляли субсидии компании «ОТСК». Показания против экс-вице-губернатора мог дать бывший министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Чемезов отправился в отставку 25 сентября.
