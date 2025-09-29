Бывшего вице-губернатора Свердловской области задержали по делу о мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали в отделе полиции, куда он пришел по повестке. Его подозревают в мошенничестве, сообщает Baza .

В отношении Чемезова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

По предварительным данным, речь идет о деле уральских предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезов может быть причастным к разработке и реализации схемы, по которой правительство региона выделяло субсидии АО «ОТСК».

Показания на бывшего вице-губернатора дал экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чемезов подал в отставку 25 сентября.

