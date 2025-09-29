Силовики задержали киллера, убившего участника ОПГ в Норильске 28 лет назад

Сотрудники силовых структур задержали 51-летнего киллера, который убил участника ОПГ в Норильске в Красноярском крае 28 лет назад. Его обвиняют по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Убийство, предположительно, произошло 12 сентября 1997 года. Застреленного в голову мужчину обнаружили вечером в квартире на улице Комсомольской в Норильске. Погибший состоял в одной из действовавших на тот момент криминальных группировок города. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя много лет сотрудники Следкома вместе с полицейскими снова начали анализировать материалы дела. У следователей получилось найти свидетелей, которым предложили госзащиту. Людей снова опросили. Они рассказали, кто, по их мнению, совершил убийство.

Свидетели указали на 51-летнего жителя Сочи. В 1997 году он находился в Норильске и, предположительно, состоял в ОПГ.

Правоохранители считают, что в 1997 году криминальный авторитет Норильска хотел убить члена группировки из-за конфликта, возникшего из-за ревности между погибшим и племянником лидера группировки. Для совершения убийства авторитет нанял двух киллеров.

Обвиняемый, предположительно, использовал пистолет конструкции Токарева «ТТ», надел маску, камуфляжный костюм, похожий на тот, что носили милиционеры.

В ночь на 12 сентября 1997 года обвиняемый вместе с соучастником зашли в квартиру, где жила жертва. Затем был совершен выстрел тому в голову. Фигуранты хотели скрыть следы преступления. Они стерли отпечатки с пистолета и оставили его в подъезде дома.

Согласно данным правоохранителей, потом заказчик убийства скончался во время перестрелки. Сообщника обвиняемого разыскивают.

Уголовное дело отправили в прокуратуру. Там планируют утвердить обвинительное заключение и направить его в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.