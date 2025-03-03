Стало известно, что на самом деле хотят получить женщины на 8 Марта
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В преддверии 8 Марта россиянки поделились своими предпочтениями касательно подарков на Международный женский день, сообщает Life.ru.
Вопреки расхожему мнению, самым желанным презентом оказались не драгоценности, а сертификаты к врачам. Многие женщины были бы рады пройти обследование, заняться зубами, отдохнуть в санатории или воспользоваться иными медицинскими услугами.
Кроме того, россиянки прокомментировали недавнее заявление ясновидящей Кажетты Ахметжановой, которая советовала воздержаться от денежных подарков на 8 Марта. Большинство опрошенных заявили, что всегда рады получить деньги в подарок и никогда не посчитают их неудачным вариантом.
Основываясь на личных предпочтениях и желаниях, женщины также упомянули и другие предпочтительные подарки. В частности, они мечтают о комфортном компьютерном кресле для работы, весенней куртке, сертификатах в СПА-салоны, патчах для глаз, парфюме, бриллиантах и даже об оплате адвоката и государственных пошлин.