Стало известно, чем будут кормить убийц и насильников в Кемерове в Новый год

В пресс-службе ГУФСИН Кузбасса предоставили информацию о праздничном рационе на Новый год и Рождество для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона, сообщает Сiбдепо .

Меню разработано на 31 декабря, 1 и 7 января.

В частности, 31 декабря на обед подадут котлеты из рыбы, картофельное пюре, винегрет, а также свекольный или морковный маринад. Вечером заключенные смогут отведать жаркое по-домашнему с говядиной или свининой, либо азу по-татарски с картофелем и овощные салаты.

На обед 1 января в меню включены пельмени, манты или вареники — блюда из теста с мясной начинкой. Ужин будет состоять из запеченной рыбы под овощной «шубой», гарнира из различных круп или соленой сельди с луком и отварным картофелем, а также свежих и вареных овощей и овощного маринада.

На рождественский обед подадут плов с говядиной, овощной салат и овощной маринад. Вечером планируется рыбный пирог и винегрет.

«При планировании праздничного меню на рождественский ужин также предусмотрено приготовление филе рыбы (сельдь, навага) в кляре, в омлете, вместо пирога с рыбой, а на гарнир драники (картофельные оладьи), пюре картофельное», — добавили в ведомстве.

