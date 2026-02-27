«Сразу видно, все свежее»: салат с гусеницей подали в известном ресторане Москвы

Блогер из Москвы Анастасия (naastyaa_blog), придя в один из столичных ресторанов поесть, получила блюдо с «комплиментом» от заведения. На тарелке с салатом оказалась живая гусеница.

Москвичка отправилась в одно из заведений сети «The Бык» и заказала там себе салат. Блюдо ей принесли с неожиданной добавкой — прямо по ингредиентам безмятежно ползла толстая зеленая гусеница. Вероятно личинка насекомого тоже решила оценить вкус салатных листьев.

Анастасия сняла на видео «тарелочницу» и рассказала, что такое с ней случается в первый раз. Кадрами со своей находкой девушка поделилась в Сети.

«Сразу видно, зелень свежая», — пошутили в комментариях к посту.

Комментарии от представителей ресторана на момент публикации новости отсутствуют.

Почти год назад Роспотребнадзор закрывал ресторан «The Бык» на Душинской улице в Москве из-за выявленных во время проверки многочисленных нарушений. С реализации тогда сняли 91,1 кг продукции, опасной для потребителей.

