сегодня в 14:16

Роспотребнадзор закрыл ресторан «The Бык» на Душинской улице в Москве

Роспотребнадзор принял решение о закрытии ресторана «The Бык» по адресу: Москва, улица Душинская, д. 14. В заведении провели проверку и выявили многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Проведенную проверку согласовали с прокуратурой. Осмотр помещения выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. С реализации сняли 91,1 кг продукции, опасной для потребителей.

Сотрудники временно запретили деятельность индивидуального предпринимателя Григоряна Т. Л., а центральный вход в ресторан опечатали. 17 марта Лефортовский районный суд города Москвы признал Григоряна виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Работу ресторана приостановили на 40 дней.

15 января этого года сотрудники Роспотребнадзора уже выявляли нарушения в ресторане «The Бык» по адресу: улица 2-я Брестская, дом 48. Тогда с реализации сняли 544 кг пищевой продукции. Заведение закрывали на 60 суток.