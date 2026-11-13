В Королеве готовят ливневую канализацию к зиме
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Работники предприятия «Автобытдор» очищают городскую ливневую канализацию Королева перед зимой. Бригады провели работы на четырех улицах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Предприятие «Автобытдор» готовит систему ливневой канализации Королева к зимнему периоду. В последнее время бригады работали на проспекте Королева, улицах Пионерской, Калининградской и Гагарина.
Рабочие промывают трубы от ила и песка, очищают решетки от бытового мусора, опавших листьев и веток. Профилактика помогает избежать засоров и обеспечить бесперебойный отвод воды. Дождевую канализацию обслуживают круглый год, меняя приоритеты в зависимости от сезона.
Часть колодцев находится на проезжей части, поэтому на время работ приходится перекрывать отдельные полосы движения. Ограничения необходимы для безопасности и стабильной работы городской инфраструктуры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.
«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.