В Королеве готовят ливневую канализацию к зиме

Предприятие «Автобытдор» готовит систему ливневой канализации Королева к зимнему периоду. В последнее время бригады работали на проспекте Королева, улицах Пионерской, Калининградской и Гагарина.

Рабочие промывают трубы от ила и песка, очищают решетки от бытового мусора, опавших листьев и веток. Профилактика помогает избежать засоров и обеспечить бесперебойный отвод воды. Дождевую канализацию обслуживают круглый год, меняя приоритеты в зависимости от сезона.

Часть колодцев находится на проезжей части, поэтому на время работ приходится перекрывать отдельные полосы движения. Ограничения необходимы для безопасности и стабильной работы городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.