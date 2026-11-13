В Королеве провели рейд по безопасности на железной дороге

Представители городской администрации, административно-пассажирской инспекции и ЦППК 13 ноября провели профилактический рейд на станции «Подлипки-Дачные» в Королеве. Пассажирам напомнили о правилах поведения на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники рейда на станции «Подлипки-Дачные» рассказали пассажирам об опасности ограниченного обзора. По их словам, низко надвинутый капюшон, закрывающий часть лица, может помешать заметить приближающуюся «Ласточку» до дистанции в 15–20 метров, тогда как тормозной путь состава превышает 500 метров. Целью совместного рейда стала профилактика несчастных случаев.

«Снимайте капюшоны и вынимайте наушники. Музыка в ушах и телефон в руках крадут у вас те самые две секунды, которые отделяют жизнь от трагедии», — призвали участники рейда.

Инспекторы также обратили внимание на распространенное заблуждение, что человек успеет пересечь пути перед приближающимся поездом.

«На практике это почти невозможно. Физика обманчива: из-за высокой скорости поезд всегда оказывается ближе, чем кажется», — пояснил инспектор.

Пассажирам рекомендовали пользоваться только оборудованными переходами с настилами, не перелезать через ограждения и не фотографироваться на рельсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.