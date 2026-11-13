Михаила Шувалова переизбрали секретарем «Единой России» в Дмитрове

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов единогласно переизбран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» на XXXIV конференции 12 ноября в Дмитрове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конференции участвовали Михаил Шувалов, депутат Мособлдумы Александр Орлов, члены местного политсовета и контрольной комиссии, делегаты от 104 первичных отделений. Открывая встречу, Шувалов подчеркнул сплоченность партии вокруг президента Владимира Путина и нацеленность на повышение благосостояния граждан и укрепление государства.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Дмитровском округе Денис Успехов представил итоги пятилетней работы. За этот период отделение участвовало в пяти избирательных кампаниях, в каждой из которых партия одержала уверенную победу. Делегаты признали работу местного политсовета и контрольной комиссии удовлетворительной.

Жители направили более 10 тыс. предложений в новую Народную программу. Среди инициатив — завершение строительства Рогачевского моста, создание фиджитал-центра, реконструкция железнодорожного вокзала и парка «Березовая роща». Для реализации наказов сформировали рабочую группу во главе с Шуваловым. В нее вошел Александр Орлов. Он отметил, что работа охватывает образование, здравоохранение, ЖКХ, дороги и экологию, и подчеркнул важность личного участия в реализации инициатив жителей.

В местный политсовет избрали тайным голосованием 20 человек, в контрольную комиссию вошли пять человек. Секретарем отделения единогласно вновь избрали Михаила Шувалова.

Делегатами на конференцию Московского областного регионального отделения партии стали Шувалов, первый заместитель главы округа, член местного политсовета Евгений Тертышников и секретарь первичного отделения № 3731 Светлана Ролдугина.

«Поддержка избирателей — это кредит доверия, который мы обязаны подтверждать конкретными делами», — заявил Шувалов.

Среди предстоящих задач он назвал реализацию наказов жителей, всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей, подготовку к новым избирательным кампаниям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.