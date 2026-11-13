В Дмитровском округе усилили контроль за подготовкой управляющих компаний к зиме

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 10 ноября провел совещание с руководителями управляющих компаний по подготовке к зиме и качеству обслуживания домов. Компании должны до 1 декабря укомплектовать штат и подготовить инвентарь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Шувалов провел встречу вместе с заместителем Игорем Крулем и представителем территориального отдела №8 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Участники обсудили обращения жителей, подготовку к снегопадам и долги за коммунальные услуги.

Одна из частых причин жалоб — неудовлетворительная уборка подъездов и придомовых территорий. Проверка выявила нехватку дворников и снегоуборочной техники у некоторых компаний. Глава округа взял на личный контроль выполнение поручения об укомплектовании штата и подготовке инвентаря до 1 декабря.

«Жителям не нужно ничего сверхъестественного. Нужно элементарное: чтобы в подъезде было чисто, во дворе не скользко, а дома тепло и была вода. Если управляющая компания не может обеспечить эти базовые вещи, мы с ней расстанемся», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Управляющая компания «Варта», обслуживавшая 306 многоквартирных домов, прекратила работу в округе после многочисленных жалоб жителей. В отношении «Зета групп» проводится процедура приостановления лицензии. Глава округа отметил, что компании должны нести ответственность за невыполнение обязательств.

Взыскание задолженности за коммунальные услуги продолжат в установленном законом порядке. Управляющим компаниям предстоит обеспечить своевременное обслуживание домов, подготовить дворы к зиме и оперативно устранять проблемы, о которых сообщают жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.